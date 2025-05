A análise do pênalti reclamado pelo Inter contra o Bahia

Colombiano após ser tocado por Mingo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter reclamou de um pênalti em Rafael Borré logo no início do confronto com o Bahia, na noite desta quarta-feira (28), pela Libertadores.

Aos quatro minutos, o centroavante colombiano caiu na área após choque com o zagueiro Ramos Mingo. O árbitro Facundo Tello nada marcou.

Apesar da reclamação colorada, Tello não foi chamado pelo VAR para conferir o lance no vídeo.

Conforme Diori Vasconcelos, comentarista da Rádio Gaúcha, houve erro do árbitro, e o pênalti para o Inter deveria ter sido marcado.

— Foi pênalti, não tem discussão. O jogador do Bahia atinge o tornozelo do Borré. Houve um pênalti não marcado e sem a interferência do VAR — disse Diori.

