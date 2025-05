A análise do gol anulado do Inter contra o Nacional; veja o vídeo

A partida foi realizada no Parque Central, em Montevidéu.

Antes de abrir o placar contra o Nacional-URU, o Inter teve um gol anulado na reta final da primeira etapa no Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Aos 40 minutos, Thiago Maia balançou as redes. Enquanto o jogador ainda comemorava, o bandeirinha assinalou o impedimento .

— Bem anulado , o Thiago Maia está um pouco à frente dos defensores. É um lance que ele tem, talvez, meio corpo, pouco mais do que isso, faz o cabeceio e o bandeira marca no campo a infração — analisou Diori.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.