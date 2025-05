Inter e outros 19 clubes  anunciam ausência na eleição da CBF

Inter é um dos clubes que deve se ausentar das eleições da CBF. Renan Mattos / Agencia RBS

Após apoiarem a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, 20 clubes anunciaram ausência na eleição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar do não comparecimento, é possível que eles votem, já que a entidade autorizou o voto remoto.

Ainda assim, a abstenção deve ser a escolha das agremiações. Samir Xaud é candidato único, com apoio de 25 federações, o que inviabilizou a inscrição de uma chapa adversária.

A maioria das equipes pertence à Liga Forte União (LFU), bloco econômico mais próximo do presidente da FPF. Contudo, há também times da Libra.

Nota divulgada pela LFU

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor".

Ausentes na eleição

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Botafogo-SP

Chapecoense

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Inter

Juventude

Mirassol

Novorizontino

Santos

São Paulo

Sport





Entre os 30 que apoiaram Carneiro Bastos, mas não assinaram o comunicado de ausência, estão:

Atlético-MG

Avaí

Bahia

CRB

Red Bull Bragantino

Ceará

Ferroviária

Operário-PR

Vila Nova

Vitória

No começo da semana, a maioria dos clubes brasileiros das séries A e B se uniu para fazer exigências à nova gestão da CBF. Em texto publicado por meio das redes sociais da LFU, foram exigidas mudanças no processo eleitoral da entidade máxima do futebol e o comprometimento com a criação de uma liga.

Veja as exigências feitas pelos clubes

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos

Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF

Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes

Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes

Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente

O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF

Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino

Estabelecimento de regras de Fair Play Financeiro

Ao contrário do que as movimentações recentes apontavam, a eleição da CBF não deve sofrer novas intervenções judiciais. Depois de protocolar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar adiar a votação, Ednaldo Rodrigues informou que não tentará voltar à cadeira de presidente. Ele protocolou a desistência no pedido para, segundo ele, "pacificar" o futebol brasileiro.

A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para domingo (25), com primeira convocação às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão.

Por que Ednaldo Rodrigues foi afastado da CBF?

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu uma determinação do STF para investigar a possibilidade de a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, ter sido falsificada, no acordo que havia encerrado a disputa no Supremo e mantido Ednaldo Rodrigues no comando da CBF. O caso veio à tona na última semana após uma perícia ser anexada ao processo.

Outro ponto que põe em dúvida a autenticidade da assinatura é o fato de Nunes, de 86 anos, ter informado à Justiça sofrer de um tumor no cérebro e cardiopatia grave. Junto à perícia, foi anexado um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, chefe do Departamento Médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirúrgica considerada agressiva em 2023.

O recurso protocolado por Ednaldo Rodrigues foi feito por meio da diretoria jurídica da CBF. Ao mesmo tempo, a entidade convocou a eleição, alvo de um novo pedido, para paralisação, na Suprema Corte, feito por Ednaldo.