Zagueiros recuperados de lesão e Wesley de volta: veja a lista de relacionados do Inter para o Gre-Nal 447

Wesley foi preservado diante do Palmeiras por conta de desconforto muscular.

O técnico Roger Machado relacionou 23 jogadores para encarar o Gre-Nal 447, válido pela quinta rodada do Brasileirão. Entre os atletas, há reforços para o sistema defensivo e ofensivo que poderão aparecer entre os titulares no clássico, agendado para iniciar às 21h deste sábado (19), na Arena do Grêmio.