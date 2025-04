Wesley cita desgaste do Inter por causa do calendário e fala em blindagem para superar "momento de baixa"

Wesley destacou produtividade do time contra o Nacional-URU. Renan Mattos / Agencia RBS

A sequência de jogos está cobrando um preço alto no Beira-Rio. O calendário apertado, com partidas por Brasileirão e Libertadores, tem causado um desgaste físico e mental dos jogadores do Inter.

— O nosso calendário é uma loucura. Se a gente jogasse 70 ou 60 jogos no mesmo nível de sempre, seria campeão de tudo. Estes altos e baixos vão acontecer na temporada. Acho que é se blindar o máximo para passar por este momento de baixa o mais rápido possível para poder voltar a vencer — comentou o atacante.

Próxima partida

O próximo desafio é neste sábado (26), quando recebe o Juventude, às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão. A ideia é interromper a série de quatro jogos consecutivos sem vitórias.

Antes de empatar com os uruguaios, a equipe perdeu em casa para o Palmeiras e empatou com o Fortaleza e o Grêmio como visitante.

A tentativa, agora, é valorizar o poder de reação demonstrado para reverter um cenário que era de 3 a 0 para os adversários.

— Acho que a gente produziu bem. O time teve alguns minutos de desatenção, e o Nacional fez três gols, sendo dois de bola parada. Jogo de Copa é isso. É complicado. Os caras vêm aqui para se defender. Acabamos sofrendo gols no início e, com a força do nosso grupo, conseguimos o empate — analisou Wesley.