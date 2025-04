Voo fretado, treino no CT do Grêmio e volta dos titulares: como o Atlético Nacional se prepara para enfrentar o Inter

Morelos é um dos destaques da equipe colombiana. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Foi no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, onde o Atlético Nacional encerrou sua preparação para a partida desta quinta-feira (10), contra o Inter, no Beira-Rio. Os colombianos vieram em voo fretado para Porto Alegre na noite da última terça-feira (8) e o técnico Javier Galdolfi terá o retorno do time considerado o titular.

Isso acontece porque pelo Campeonato Colombiano, no último final de semana, a equipe verdolaga venceu o Unión Magdalena com uma escalação alternativa. Agora, para o confronto diante do Inter, o treinador argentino promete o retorno de todos os titulares.

Foi com essa ideia que o técnico comandou o treinamento do Atlético Nacional na tarde desta quarta-feira (9), no CT gremista. A atividade foi a última antes desta segunda rodada pela fase de grupos da Copa Libertadores.

A tendência é de repetição do time que venceu o Nacional, por 3 a 0, na primeira rodada. A provável escalação colombiana tem: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata e Campuzano; Hinestroza, Morelos e Cardona; Viveros.

Aos 36 anos, Ospina é um dos principais nomes do Atlético Nacional. Com fama no futebol europeu por acumular passagens por Arsenal e Napoli, o experiente goleiro colombiano falou sobre o adversário gaúcho:

— Sabemos que é uma equipe de hierarquia, com muitos bons jogadores. Uma equipe que gosta de jogar muito bem com a bola, compacta em suas linhas e são contundentes. Vai ser uma partida muito difícil pra gente. Temos que nos igualar na intensidade para, depois, com a bola, tentarmos surpreender.

Depois do jogo contra o Inter, também em voo fretado, o Atlético Nacional vai retornar para a Colômbia. No próximo domingo (13), o time de Javier Gandolfi vai disputar um clássico com o Millonarios. O confronto pode valer a liderança do apertura colombiano para a equipe verdolaga.

Os relacionados do Atlético Nacional

Goleiros: Ospina, Castillo e Marquínez;

Ospina, Castillo e Marquínez; Defensores: Aguirre, García, Árias, Tesillo, Román, Castro, Cándido e Salazar;

Aguirre, García, Árias, Tesillo, Román, Castro, Cándido e Salazar; Meio-campistas: Toscano, Zapata, Rivero, Campuzano, Torres, Arce, Cardona e Parra;

Toscano, Zapata, Rivero, Campuzano, Torres, Arce, Cardona e Parra; Atacantes: Hinestroza, Sarmiento, Asprilla, Viveros e Morelos.