Vitinho sofre fratura na mão e vira novo desfalque para o Inter

Vitinho fraturou dedo no confronto contra o Maracanã.

O Inter sofreu uma nova baixa no sistema ofensivo. O atacante Vitinho sofreu uma fratura no dedo indicador da mão esquerda , passará por uma cirurgia e ficará afastado dos gramados pelos próximos dias.

O lance que gerou a lesão no jogador ocorreu nos minutos finais da vitória sobre o Maracanã, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele havia ingressado no segundo tempo, na vaga de Bruno Tabata.