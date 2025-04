Vitão repete mantra de Roger ao avaliar empate do Inter com o Nacional: "Grupo se recusa a perder"

Até o fim do primeiro tempo, o Colorado perdia por 3 a 0. Dos pés de Alan Patrick, ainda na etapa inicial, começou a retomada da equipe de Roger Machado.

Bernabei e Fernando marcaram os dois gols seguintes que deram o empate ao Inter. Após o jogo, Vitão reconheceu a entrega do time depois do 3 a 3.

O ponto conquistado no Beira-Rio fez com que os comandados de Roger Machado chegassem aos cinco e, momentaneamente, assumissem a liderança do grupo F da Libertadores.