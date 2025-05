"Victor Gabriel é um fenômeno na bola aérea", elogia Roger Machado após vitória sobre o Juventude

Para vencer o Juventude, neste sábado (26) , o Inter contou com a bola parada. Foram três gols a partir de escanteio , todos eles cobrados com maestria por Alan Patrick. Duas vezes na cabeça de Victor Gabriel e uma na de Borré.

— A gente treina com regularidade, mas, apesar de ter volume, o importante é sincronizar a batida com a movimentação na área. Nos últimos dias eu não trabalhei bolas ofensivas, e sim defensivas — acrescentou o treinador.

E não foi exclusividade desta partida que o Inter foi bem na parada. No empate contra o Nacional, no meio da semana, pela Libertadores, o terceiro gol também foi marcado em um escanteio cobrado por Alan Patrick, no qual Fernando cabeceou para o fundo do gol.