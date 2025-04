Victor Gabriel comemora primeiros gols pelo Inter no Beira-Rio: "Quero ajudar por muito tempo"

Victor Gabriel (D) fez dois gols de cabeça. Renan Mattos / Agencia RBS

Victor Gabriel nunca tinha marcado um gol no Beira-Rio. Agora tem dois na sua contabilidade. Com duas cabeçadas precisas, ele ajudou o Inter a vencer o Juventude por 3 a 1, neste sábado (26). A partida pela sexta rodada do Brasileirão. O jovem zagueiro comemorou o feito.

— Ainda não tinha marcado na nossa casa. Com estádio do jeito que estava, a emoção é ainda maior. Estou muito feliz, muito feliz de voltar a vencer com todo o grupo.

Seus dois gols saíram em cobranças de escanteio de Alan Patrick. A primeira, no centro da pequena área. A segunda, na segunda trave.

— A bola parada decide o jogo. Sabemos da importância da bola parada. Foi importante que definimos o jogo na bola parada — comentou.

Em alta no seu primeiro ano como profissional, Victor Gabriel disse que está focado em permanecer no Inter por algum tempo, mesmo que propostas do Exterior possam aparecer.

— A minha cabeça está aqui. Quero ficar aqui e ajudar por muito, muito tempo — enfatizou.