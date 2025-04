Veja a explicação da expulsão do jogador do Atlético Nacional contra o Inter pela Libertadores

O Inter enfrenta o Atlético Nacional-COL pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio. O clube marcou três vezes, com Alan Patrick .

Além dos gols, o segundo tempo ficou marcado pela expulsão do meia Hinestroza, do Atlético Nacional. Aos 25 minutos, o jogador deu um carrinho em Vitinho, no lado esquerdo de ataque do Inter.