"Vamos buscar os três pontos", diz Anthoni sobre o objetivo do Inter no Gre-Nal 447

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite de quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo no Beira-Rio encerrou a sequência de 17 jogos de invencibilidade do Colorado.

Na avaliação do goleiro Anthoni, o duelo foi decidido no detalhe e agora é o momento de corrigir alguns pontos visando a sequência da temporada.

— Jogos grandes são feitos de detalhes. Acho que a gente estava ciente disso no início do jogo. No intervalo, tentamos alinhar o que a gente podia ter feito de melhor, principalmente no último terço. Conseguimos reconstruir e, de alguma maneira, sair da pressão do Palmeiras. Mas faltou o ajuste final, faltou o detalhe final — afirmou.

O Inter volta a campo no próximo sábado (19), às 21h, no Gre-Nal 447. A expectativa do Colorado é rever os pontos perdidos diante do maior rival.

— A gente tem oportunidade já no sábado de poder buscar os três pontos e deixar para trás essa derrota — completou:

— Como o Roger fala, é lamber as feridas, mas amanhã (quinta-feira) já voltar para treinar, fazer a nossa parte, tentar buscar esses três pontos. Independentemente do favoritismo, como eu falei, que vocês colocam, a gente tem a invencibilidade que foi quebrada hoje (quarta-feira), tem toda a história que a gente fez ao longo desse ano já. Mas isso são números. Os números não entram em campo, o que entra é a atitude, o que entra é o trabalho que é feito.

A respeito do favoritismo, o goleiro Anthoni seguiu despistando e afirmou que isso não será determinante para o resultado do clássico.

— Acho que vocês já desenham isso (o favoritismo), a mídia já fala disso. Mas como aconteceu no Gauchão, a gente está muito ciente do que precisamos fazer. Acho que a derrota hoje (quarta-feira) é ruim de engolir, porque não é fácil, dada todas as ambições que a gente tem no campeonato ao longo do ano.

Com a derrota desta quarta, o Inter permanece com cinco pontos, mas cai para a 10ª colocação. O Colorado ainda pode perder mais uma posição, dependendo do resultado de Cruzeiro x Bahia, que se enfrentam nesta quinta-feira (17).