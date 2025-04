Valencia recebe apoio de Roger Machado após vaias da torcida: "Ele não está de má vontade"

Valencia foi vaiado ao ser substituído. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória do Inter sobre o Maracanã pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), apesar de garantir uma vantagem no mata-mata, deixou um gosto amargo para o atacante Enner Valencia.

O equatoriano, que não conseguiu balançar as redes na partida e foi alvo de vaias por parte de alguns torcedores presentes no Beira-Rio no momento de sua substituição.

A reação da torcida em relação a Valencia contrastou com a defesa enfática do técnico Roger Machado ao ser questionado sobre o momento do jogador.

O treinador colorado abordou a situação com uma análise que buscou equilibrar a impaciência da arquibancada com a necessidade de uma avaliação técnica mais ponderada.

— Na opinião do ambiente externo, o melhor é o que está fora. Há pouco tempo eu era cobrado para o Valencia entrar no time, pois o Borré não ia bem. Tá mal tira, tá bem, coloca. Não funciona desta forma — disse Roger.

Além disso, o técnico colorado defendeu a importância de uma análise mais profunda do rendimento dos atletas, desvinculada da emoção do momento.

— Quando eu falo que o jogador pode retomar o protagonismo fora de campo, ele também pode recuperar em campo. O jogador que fez um dos gols mais bonitos do Beira-Rio — ressaltou Roger, lembrando do gol de falta marcado pelo equatoriano no Gre-Nal decisivo do Gauchão 2025.

Em sua entrevista coletiva, Roger Machado fez questão de afastar qualquer interpretação de má vontade por parte de Enner, que não balança as redes há sete partidas.

— Ele não está de má vontade. Não podemos ter uma opinião envolvida de emoção. Temos que avaliar tecnicamente. Hoje foi o que conseguimos fazer. Um jogo abaixo, mas que ainda assim poderia ter tido um resultado diferente — ponderou.

Com as lesões de Borré, Lucca Holanda, Lucca Drumond e Ricardo Mathias, Roger contava apenas com Enner Valencia no elenco profissional. Por esta razão, promoveu Raykkonen, de 16 anos, ao time. O jovem entrou no segundo tempo do duelo com o Maracanã e marcou um dos gols anulados pelo VAR.