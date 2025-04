Três caminhos que o Inter pode explorar para chegar à vitória no Gre-Nal 447

Após perder a invencibilidade no ano , o Inter vai à Arena neste sábado (19) para encarar o Grêmio em mais um Gre-Nal. Sem derrota no clássico desde maio de 2023, o Colorado buscará aumentar para oito o número de jogos sem ser batido pelo maior rival.

Zero Hora aponta caminhos para o time de Roger Machado levar a melhor sobre o Tricolor no duelo pela quinta rodada do Brasileirão.

Pressionar a saída de bola

Um problema que o Grêmio tem apresentado desde o começo da temporada e que o pouco tempo para treinar dificultará para correções por parte do interino James Freitas está na saída de bola. Quando pressionado, o Tricolor se acostumou a sair com bolas longas sob o comando de Gustavo Quinteros.

Um caminho para o Inter se impor na Arena é pressionar a saída de bola para tentar recuperar ainda no campo de ataque ou forçar os lançamentos longos do Tricolor e voltar a ter a posse.

Aposta no modelo

A principal vantagem do Inter no Gre-Nal está no fato de ter um sistema de jogo consolidado diante do adversário que passa por uma troca de treinador.