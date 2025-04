Torcida do Inter esgota ingressos de visitantes para o Gre-Nal 447

Ingressos esgotados para o setor visitante na Arena. Félix Zucco / Agencia RBS

O Inter vendeu todos os 2 mil ingressos destinados aos seus torcedores para o Gre-Nal 447. Com isso, o Clube garantiu lotação máxima na área dos visitantes na Arena do Grêmio. Os torcedores também terão direito a transporte do Beira-Rio para o estádio do rival.

Para garantir este transporte, os sócios e sócias do Inter precisam garantir a compra deste transporte de ida e volta através do site mundocolorado.com. A passagem deverá ser retirada nas bilheterias do Gigantinho, no sábado (19), entre às 10h e às 16h. O valor é de R$ 25.

Importante destacar também que os torcedores do Inter que garantiram acesso à Arena precisam trocar o voucher pelo ingresso físico. Essa troca vai ocorrer entre essa sexta-feira (18) e sábado. O ponto de troca também é nas bilheterias do Gigantinho.

O Gre-Nal 447 está marcado para às 21h deste sábado, na Arena do Grêmio. O jogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão.