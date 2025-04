Torcedor do Nacional é preso por injúria racial no Beira-Rio durante a partida contra o Inter

Imagens capturaram os gestos do uruguaio ainda durante a partida.

Um torcedor do Nacional-URU foi preso em flagrante por injúria racial durante a partida entre Inter e o clube uruguaio , que terminou empatada em 3 a 3. O homem, de 29 anos , é morador da cidade de Trinidad , cidade a cerca de 190 km de Montevidéu.

Em imagens (veja vídeo abaixo), foi visto que o cidadão uruguaio fez gestos racistas, imitando macacos. As provocações foram feitas em direção a um grupo de torcedores colorados.

A prisão foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, sob a coordenação do delegado Vinícius Nahan. Segundo a instituição, o torcedor do Nacional tem antecedentes criminais no Uruguai pelo crime de receptação.