Suspeita de lesão em Borré aumenta preocupação do Inter com o setor ofensivo

Colombiano marcou o terceiro gol colorado sobre o Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Autor do terceiro gol colorado sobre o Juventude, neste sábado (26), Borré interrompeu uma série de cinco jogos sem balançar as redes e ajudou o Inter a voltar a vencer no Brasileirão.

Porém, a boa notícia se tornou uma preocupação: o colombiano foi substituído com uma suspeita de lesão muscular.

O jogador esteve em campo por praticamente 15 minutos. Depois de ingressar na vaga de Valencia no segundo tempo, marcou um gol de cabeça e deixou o campo de maca, com dores no músculo posterior da coxa direita.

— Ele sentiu alguma coisa. Ainda é cedo para a gente fazer um diagnóstico, até porque não é minha função. Mas, a gente já sabe de antemão que o Borré tem uma boa recuperação. É esperar que não tenha sido nada, apenas um susto, porque estamos com o cobertor meio curto — avaliou o técnico Roger Machado.

Poucas alternativas

A preocupação com Borré se soma às ausências de jovens que seriam alternativas naturais no elenco, mas não vêm sendo relacionados para os últimos jogos.

Segundo o treinador colorado, Lucca teve um problema muscular durante um treino, enquanto Ricardo Mathias sofreu uma entorse no joelho.

— Agora mesmo, entrei no vestiário, o Ricardo estava ali e falei: "Vamos, negão! Preciso de ti" — brincou o treinador.

Improvisação

Wesley foi improvisado como centroavante contra o Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em último caso, se os jovens não estiverem à disposição e a ideia for preservar Enner Valencia na próxima partida, Roger poderia repetir uma estratégia testada neste fim de semana.

Nos minutos finais contra o Juventude, o atacante Wesley, que costuma atuar aberto pela ponta esquerda, foi deslocado para a função de centroavante.

— Eu gostei do Wesley de (camisa) nove. É uma característica diferente. Esteve duas ou três vezes na cara do gol e poderia ter definido a partida com um placar maior. Gostei, é uma opção que surge dentro desta necessidade da partida e posso pensar em utilizar mais vezes — destacou o comandante colorado.

De folga neste domingo (27), o elenco do Inter se reapresenta na segunda-feira (28), no CT Parque Gigante. No dia seguinte, às 19h, a equipe estreia na Copa do Brasil, pelo jogo de ida da terceira fase, diante do Maracanã.