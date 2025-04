Sevilla envia olheiros para observar Bernabei pelo Inter contra o Juventude

Bernabei deve ser titular contra o Juventude. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Destaque do Inter desde o segundo semestre de 2024, Bernabei começa a despertar o interesse de clubes do exterior. O Sevilla, da Espanha, enviará olheiros a Porto Alegre nos próximos dias para acompanhar a partida contra o Juventude, sábado (26). O lateral-esquerdo tem contrato com o Colorado até dezembro de 2028.

O ala, que tem 42 partidas pelo clube, com cinco gols marcados e dez assistências, acumula números positivos. Os emissários devem estar acompanhados do agente Juan Cruz Oller, representante do atleta num dos camarotes do estádio.

No Beira-Rio, o Inter trata a questão como natural pela valorização do jogador de 24 anos. Ele foi adquirido, após longa negociação, junto ao Celtic, da Escócia, por cerca de 4,5 milhões de euros. O investimento pesado foi justificado pela resposta dentro de campo e possibilidade de lucro a curto prazo.

Os espanhóis monitoram o lateral desde a virada do ano, mas não chegaram a tentar atravessar a negociação de compra pelo Inter. Atualmente, o titular do Sevilla na posição é Adrià Pedrosa, única alternativa do elenco da função.