Série invicta do Inter se transforma em sequência sem vitórias: "Nada que preocupe", afirma Roger Machado

Renan Mattos / Agencia RBS

No dinamismo do futebol, um resultado negativo tem a capacidade de mudar toda uma sequência. Veja o caso do Inter.

Como o trio de resultados foi pelo Brasileirão, o time de Roger Machado não figura entre os primeiros colocados da competição após cinco rodadas, o que era imaginado antes do pontapé inicial do torneio. A distância para o líder Palmeiras está em sete pontos.

A situação não tira o sono do técnico colorado. Após o Gre-Nal 447, ele afirmou não ver razões para se preocupar.

— As adversidades vão acontecer. Os adversários impõem adversidades diferentes. Não vamos jogar bem todas as partidas. A sequência de jogos seguidos vai pensar na tomada de decisão, vai pesar na perna. Não tem nada coque eu precise me preocupar neste momento, mantemos um bom nível — avaliou.

Seca de gols

Na sequência sem vencer, o Inter não marcou gol de bola rolando. O único anotado no período foi de pênalti, cobrado por Alan Patrick. Estrelas do elenco, Enner Valencia e Borré não vivem uma fase profícua.

O equatoriano, autor de cinco gols na temporada, não marca há quatro partidas. Mesma sequência do colombiano, que foi às redes somente três vezes na temporada e entrou no segundo tempo dos quatro jogos mais recentes.

Valencia teve três chances para marcar diante do Palmeiras e ao menos uma contra o Grêmio. Questionado sobre possíveis falhas de finalização de seu centroavante, Roger saiu em defesa do seu jogador.

— Tu (repórter) achas que o Enner falhou? O goleiro do Grêmio pegou maravilhosamente (o chute). O Enner finalizou muito bem. O goleiro do Grêmio foi muito bem. O goleiro do Palmeiras foi o melhor jogador em campo — justificou.

Em uma visão a longo prazo do Brasileirão, o Inter saiu satisfeito da Arena.

— Acho que é um ponto importante, clássico, saímos em desvantagem, mas conseguimos no segundo tempo ajeitar um pouco ali e voltar um pouco melhor. Acho que é um ponto importante para a sequência, é sempre bom pontuar fora. Agora é descansar, sabemos que temos muitos jogos pela frente e focar e pensar para a frente — opinou o capitão Alan Patrick.

A chance de reverter a sequência sem vitória em uma série sem derrotas será na terça-feira (22), quando o Inter enfrenta o Nacional-URU, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.