Sem três titulares, Inter chega ao Ceará para jogo contra o Fortaleza

Gabriel Carvalho é uma das novidades nos relacionados do Inter.

O técnico Roger Machado prometeu e cumpriu. De fato, para o jogo do Inter deste domingo (13), contra o Fortaleza, o treinador vai realizar preservações pontuais na equipe. Três titulares no meio-campo sequer foram relacionados para a viagem ao Ceará. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick serão desfalques para a terceira rodada do Brasileirão.