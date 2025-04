"Sabemos como é difícil buscar esse marcador", diz Alan Patrick após empate com o Nacional

Alan Patrick fez o primeiro gol do Inter na partida. Renan Mattos / Agencia RBS

Inter e Nacional empataram no Beira-Rio na terça-feira (23) por 3 a 3. Depois de sair perdendo por 3 a 0, o Colorado conseguiu igualar o marcador no segundo tempo da partida.

O gol que deu fôlego ao time de Roger Machado foi o de Alan Patrick, de pênalti, ainda no fim da primeira etapa.

Após o término do jogo, o camisa 10 do Colorado falou sobre o empate em casa com o lanterna do grupo F da Libertadores.

— Mais um jogo que nos recusamos a perder, mesmo com a desvantagem. Sabemos como é difícil buscar esse marcador. Tivemos oportunidade de marcar para a vitória. Uma grande atitude da nossa equipe.

Com o empate contra o Nacional, o Inter chegou ao quarto jogo seguido sem vencer — uma derrota e três empates.

— Todos os jogos com adversários complicados. Feliz pelo meu momento, quero continuar ajudando meus companheiros. Um desafio grande. Temos objetivos grandes e procuro sempre estar concentrado e preparado para ajudar o Inter — afirmou Alan Patrick.

O Inter volta a campo no próximo sábado, contra o Juventude, em casa, pelo Brasileirão. O Colorado ocupa a 12ª posição, com seis pontos, no campeonato de pontos corridos.

