Romero revela jogada ensaiada no gol de Borré contra o Cruzeiro: "Saiu perfeitamente"

Borré balançou as redes contra o Cruzeiro. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio neste domingo (6) e chegou a uma invencibilidade de 15 jogos. Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Brasileirão.

Após a partida, alguns jogadores colorados atenderam à imprensa. Abaixo, Zero Hora repercute as principais falas ditas por Wesley, Romero, Vitão e Anthoni.

Jogada do terceiro gol foi ensaiada

Estreante colorado, Romero foi o autor da assistência para o gol de Borré, o terceiro do Inter.

Na jogada, ele lançou Borré às costas da defesa, o colombiano entortou Gamarra e, de pé esquerdo, tirou Cássio do lance. O paraguaio revelou que o lance foi ensaiado:

— Antes de entrarmos na partida, falamos com o Borré, que estávamos vendo algumas jogadas que podíamos fazer dentro do campo, e, por sorte, saiu perfeitamente essa jogada que vínhamos planejando. Fico feliz pela estreia, por ele, que chegou ao gol, e pela noite que a equipe teve — disse Romero, que garantiu já estar 100% para jogar os 90 minutos das próximas partidas.

Confira o lance abaixo

Grupo focado em vencer

Ainda que seu gol não tenha sido validado, Wesley foi um dos destaques do Inter na partida. Na zona mista, também foi bem, mostrando liderança e concentração nos objetivos da equipe:

— Brasileirão é longo, e a gente não tá priorizando nenhum campeonato, estamos entrando para ganhar em todos. E a gente faz isso com o grupo, não é com 11, é com o elenco inteiro. Quem tá entrando, tá entrando bem. Então acho que isso fortalece mais e mais o nosso grupo dia a dia.

Vitão na esquerda

Na partida deste domingo, Vitão atuou no lado esquerdo da zaga, diferente do habitual. Na direita, estava Rogel. Além disso, Roger impôs uma linha de defesa mais alta.

Questionado sobre sua adaptação a essas questões do jogo, Vitão respondeu:

— Jogador de alto nível não tem preferência. Onde ele for escalado tem que jogar e dar o seu melhor. Na minha base eu fiz bastante pelo lado esquerdo, no Shakhtar também e até aqui algumas vezes. Claro que eu sou o destro, para mim é melhor jogar pelo lado direito, mas não sinto nenhuma dificuldade e estou aqui para ajudar, onde quer que seja. Onde me escalarem eu vou dar o meu máximo para ajudar a sair com bons resultados.

Estreia em casa na Liberta

Colorado desde pequeno e cria do Celeiro de Ases, Anthoni estará mais uma vez como titular no gol do Inter na quinta-feira (10), na estreia da equipe em casa na Libertadores, contra o Atlético Nacional.