Roger vê ponto positivo em empate do Inter e comenta arbitragem: "Uma para cada lado"

O técnico Roger Machado avaliou como positivo o ponto conquistado pelo Inter no empate sem gols com o Fortaleza, na noite deste domingo (13), no Castelão. O treinador disse que mexeu na equipe devido à sequência de jogos, mas negou que tenha "preservado ou poupado alguns atletas"

— É um ponto muito importante conquistado fora de casa. Não preservei nem poupei, coloquei o que tinha de melhor com jogadores descansados — declarou.

Ao avaliar a partida, Roger disse que usou Ronaldo como terceiro zagueiro para evitar os ataques diretos do Fortaleza, mas que a estabilidade só veio quando Romero também recuou.

— O primeiro tempo foi equilibrado e truncado, com poucas jogadas e que tivemos que nos adaptar à formação do Fortaleza. Eles jogam muito com bola às costas e tinham dois homens nos nossos zagueiros, faziam atrações para gerar bola às costas. Colocamos o Ronaldo para dentro da linha no nosso 5-3-2, mas ainda assim faltava um jogador. Estabilizamos quando recuou o Romero para um 5-4-1, tendo facilidade ao pegar a bola de frente — declarou.

Em uma postura pouco comum entre os técnicos do futebol brasileiro, Roger Machado reclamou pênalti não marcado de David Luiz em Rogel, mas também admitiu que Vitinho merecia ter levado o cartão vermelho.

— Teve um pênalti, a meu ver, clarissímo não marcado pela arbitragem, talvez um segundo cartão (amarelo) para o Vitinho. Ficou uma para cada lado. O objetivo foi alcançado, fazer esse time com jogadores descansados e trazer um ponto para casa — completou.

Roger também elogiou as atuações de Diego Rosa e do jovem Luís Otávio.

— No segundo tempo conseguimos manter o bom nível, as trocas fizeram bem. O Tabata controlou a bola, o Diego (Rosa) teve boas ultrapassagens. O Luís Otávio entrou bem e nos ajudou a controlar o meio. O primeiro tempo foi equilibrado e no segundo nós fomos melhores, um leve dominio — avaliou o treinador.

Próximas partidas

Com cinco pontos somados em três rodadas, o Inter agora terá três compromissos seguidos em Porto Alegre pelo Brasileirão. Na quarta-feira, o Colorado receberá o Palmeiras, no Beira-Rio.

Depois será a vez de ir à Arena encarar o Grêmio no Gre-Nal antes de receber o Juventude, novamente no Beira-Rio. O Inter tem ainda em Porto Alegre os jogos contra o Nacional-URU, pela Libertadores, e Maracanã, pela Copa do Brasil, antes de ir a São Paulo encarar o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, em 3 de maio.