Após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, o técnico do Inter, Roger Machado visitou uma área da Arena que, em outros tempos, foi comum a ele. Hoje no lado vermelho, o comandante esteve no vestiário do Grêmio depois do apito final da partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (19).