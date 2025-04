Roger Machado indica mudança no ataque do Inter contra o Nacional

Gabriel Carvalho (E) deve ser o ponta pela direita e Wesley (D) o pela esquerda. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um jovem pode ser a novidade do Inter diante do Nacional, nesta terça-feira (22), pela Libertadores. Conforme apurado por Zero Hora, o treino desta segunda-feira (21) indicou que o meia Gabriel Carvalho ganhará a vaga de Vitinho.

Na atividade, o garoto de 17 anos treinou como meia aberto pela direita, com Alan Patrick centralizado e Wesley na ponta esquerda. Caso a ideia seja confirmada para a partida contra os uruguaios, será a primeira vez que o atleta iniciará uma partida na temporada 2025.

Gabriel Carvalho, que atuou no segundo tempo do Gre-Nal, se recuperou recentemente de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. A lesão foi sofrida no início do ano, quando o jovem estava à serviço da seleção brasileira sub-20.

O meia Bruno Tabata, que poderia ser alternativa para o setor, não aparece nos registros do treino divulgados pelo clube. Não há confirmação se o meia foi ausência na atividade, mas o atleta está relacionado para o confronto no Beira-Rio.

A atividade indicou ainda outra troca, já anunciada pelo treinador após o Gre-Nal. Victor Gabriel, recuperado de lesão, treinou entre os titulares na vaga de Rogel.

Com isso, o provável time do Inter para enfrentar o Nacional tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

O jogo contra os uruguaios está marcado para esta terça-feira, às 21h30min, no Beira-Rio.

