Roger Machado destaca a atuação do Inter diante do Atlético Nacional: "O placar talvez não traduza a dificuldade"

O Inter segue a empolgar o torcedor em 2025. Nesta quinta-feira (10), o time venceu o Atlético Nacional-COL por 3 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos de Libertadores. Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos, superando o Bahia no saldo de gols.

A vitória por goleada foi o 16º jogo de invencibilidade do Inter na temporada, repetindo o feito atingido em 2024. Neste ano, o time ainda não perdeu. São 11 vitórias e cinco empates.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado elogiou a atuação da equipe e salientou que, apesar da goleada, a partida não foi fácil.

— É um time técnico, um time muito forte e um time muito rápido, que dá a dificuldade que foi o jogo. O placar talvez não traduza a dificuldade que a gente enfrentou diante de um adversário que tem muitas virtudes — disse Roger sobre o Atlético Nacional.

Na sequência, ele lembrou da dificuldade do grupo colorado, que ainda conta com Bahia e Nacional-URU.

— Penso que é um grupo bem forte, talvez o mais difícil de todos os grupos. E se mostrou nos jogos até agora, que nem o fator casa está dando a vantagem para os integrantes do grupo — disse o treinador, que mencionou a importância do intervalo para corrigir erros no lado direito, local onde saíram dois gols no segundo tempo.

Renovação de contrato

No clube desde julho de 2024, Roger Machado conquistou o torcedor e mostrou ter o elenco sob controle. As atuações convincentes do ano passado, que se repetem em 2025, somadas ao título gaúcho deste ano, fizeram com que a direção colorada o procurasse para ampliar o contrato até o final de 2026.

Questionado sobre isso, o técnico disse que a extensão deve ser confirmada nos próximos dias.

— Está renovando, está no forno. Não é, presidente? Está no forno. Acho que se tudo der certo, no final da semana a gente deve estar assinando um novo momento — destacou.

Elogios a Alan Patrick

Destaque da partida com três gols marcados, Alan Patrick foi elogiado por Roger Machado na entrevista coletiva. Segundo o técnico, ele é uma boa liderança no vestiário, assim como dentro de campo.

— O Alan não é só um líder técnico. É um líder, de fato, dentro do vestiário. É um líder dentro do grupo. É um líder que tem um diálogo importante com a gente da comissão técnica. É um líder que é envolvido com as questões do clube. Então, é uma liderança, digamos que, completa. E que, dentro do campo, faz um jogo que brilha os olhos de todo mundo — concluiu Roger Machado.