Roger Machado confirma retornos de zagueiros e de atacante no Inter para o Gre-Nal 447

Destaque do time na temporada, Victor Gabriel pode voltar ao time titular no sábado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, na quarta-feira (16), no Beira-Rio, em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de contar com o retorno de alguns titulares, poupados contra o Fortaleza, o time não teve a presença de alguns atletas lesionados ou em fase final de recuperação.

Agora, com foco no Gre-Nal deste sábado (19), válido pela quinta rodada, o técnico Roger Machado pode ter o retorno dos zagueiros Victor Gabriel e Juninho. Em coletiva, ele revelou que a dupla poderia ter retornado diante do Palmeiras, mas a comissão optou por esperar para não agir de forma precipitada.

— Tanto o Victor quanto o Juninho já estarão à disposição. Se a gente quisesse precipitar um retorno de ambos, a gente até poderia para esse jogo. Mas com 100% de segurança da primeira recuperação para o clássico, eles estariam à disposição, porque iniciaram a fase de treinamento junto com o grupo na véspera da preparação para esse jogo — comentou Roger.

O jovem Victor Gabriel, um dos destaques do time na conquista do Gauchão, está fora desde a final do campeonato, disputada em 16 março. Já Juninho se machucou contra o Bahia, pela Libertadores, em 3 de abril.

Outro jogador que desfalcou o Inter na última partida foi Wesley. O atacante teve um desconforto, mas o técnico tranquilizou o torcedor. Segundo ele, a decisão por manter o atleta fora da lista de relacionados se deve a uma insegurança do jogador.

— Com o Wesley foi um desconforto, mas como ele teve um episódio que também, no ano passado, jogou com um pouco de desconforto, que depois acabou se transformando em lesão, a insegurança do atleta de novamente acabar perdendo, em caso de ficar mais tempo fora, foi retirado — explicou Roger, que ainda confirmou a ausência de Carbonero para sábado.