Roger Machado comenta sobre demissão de Gustavo Quinteros antes do Gre-Nal: "Não muda o cenário"

Roger Machado disse que situações externas não irão interferir o ambiente colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

Após 17 jogos de invencibilidade, o Inter perdeu pela primeira vez em 2025. Contra o Palmeiras, a equipe sofreu 1 a 0, em pleno Beira-Rio, nesta quarta-feira (16). Durante a entrevista coletiva, o técnico Roger Machado foi informado sobre a demissão de Gustavo Quinteros e respondeu quanto o fato influencia no clássico Gre-Nal deste sábado (19), válido pelo Campeonato Brasileiro.

— Não muda o cenário para o clássico do final de semana, porque a gente sabe das nossas ambições. O envolvimento externo do clássico, em função do contexto, não deve mexer nas nossas aspirações para o jogo. Mas a gente sabe que esse contexto de fora busca influenciar dentro. A gente vai se manter focado no que é necessário — disse o técnico.

Na sequência, Roger falou sobre o que esperar do Grêmio para a partida. Na visão do técnico colorado, o rival passa a ter um estilo de jogo indefinido, o que pode tornar o jogo mais complicado do que o esperado.

— A gente não sabe como o adversário pode vir. Com a saída do treinador, imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas não devam permanecer — completou Roger Machado, que concluiu o assunto:

— A gente vai trabalhar em cima do que vocês me derem de informação. Por favor, agora usem as fontes de vocês para me ajudar — brincou Roger com os repórteres que estavam na coletiva de imprensa.