Roger elogia o momento de Enner Valencia no Inter: "Está merecendo voltar ao time titular"

Roger e Ceni fizeram um duelo de nuances táticas na Fonte Nova. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Decisivo no empate do Inter com o Bahia pela primeira rodada da Libertadores, Enner Valencia foi o assunto principal na entrevista de Roger Machado após o 1 a 1 na Fonte Nova.

Afinal, o equatoriano saiu do banco para marcar o gol colorado, que garantiu ao time o primeiro ponto da competição. Titular na reta final do Gauchão, Enner perdeu a posição para Borré, recuperado de lesão, nos últimos dois jogos.

Segundo Roger, a escolha pelo colombiano foi tática, porém o equatoriano está pedindo passagem para retomar o posto.

— A gente precisa entender o momento dos jogadores. Para retomar o protagonismo, às vezes isso precisa ser visto do banco, nos treinos. Aos poucos eles vão sendo reintegrados. E hoje ele vive um grande momento. Enner está merecendo voltar ao time titular. Eu preciso gerenciar esse tempo para mantê-los motivados — disse o treinador colorado.

Roger não foi definitivo sobre a retomada de Enner Valencia ao time titular para o duelo de domingo com o Cruzeiro, no Beira-Rio. No entanto, deu esse indicativo. Por outro lado, esclareceu que outras mudanças também vão acontecer dentro da rotação do elenco.

— Temos 20 jogos em 60 dias. Vamos usar todo mundo, escolhendo aqueles de melhor momento técnico e físico, fazendo a gestão. Dando oportunidades para os que mostram em campo e no dia a dia. Meus critérios são o peso do momento. Na final do Estadual, os titulares não estavam no melhor momento físico. Frisei para os que jogaram bem como titulares antes que seguem no páreo. Além disso, são as estratégias do jogo. Cada um terá um peso diferente — destacou Roger.