Bruno Henrique durante jogo contra o Nacional-URU. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Titular mais substituído do Inter em 2025, Bruno Henrique recebeu elogios do técnico Roger Machado depois do empate em 3 a 3, com o Nacional-URU, pela Libertadores. O treinador disse que o atleta está mais sobrecarregado. Entretanto, a vaga está aberta para os demais concorrentes para a sequência da temporada.

Bruno Henrique foi substituído em todos os jogos que fez na temporada. Apesar disso, Roger Machado afirmou que o volante de 35 anos não tem problemas físicos.

"Sem decréscimo"

— Os números não mostram esse decréscimo de capacidade do Bruno de executar a partida com plenitude. Até porque, no jogo contra o Fortaleza, a gente optou justamente por preservar tanto ele quanto o Fernando. À medida que as coisas, por algum motivo, são mais sobrecarregadas no meio e, por vezes, aquele jogador do setor acaba não encontrando o tempo da pressão ou pé na bola, surge a ideia de que aquele jogador está desgastado — explicou Roger.

Titularidade em aberto

Mesmo com a justificativa, o técnico garante que a titularidade está em disputa:

— A disputa está sempre aberta. O Bruno Henrique ganhou a posição por mérito. O Thiago Maia ficou envolvido, há algum tempo, numa questão de transferência, que não ocorreu. Houve a chegada do Diego (Rosa) também, que, dentro desse cenário, eu, momentaneamente, usei ele, em alguns momentos, até na frente do Thiago. Mas está sempre aberta. Os titulares se resolvem no campo de treino e no campo de jogo — analisou.

Ronaldo

Além dos citados Thiago Maia, que não saiu do banco de reservas nas últimas três partidas, e Diego Rosa, que está entregue ao departamento médico para tratar lesão no adutor da coxa esquerda, há possibilidade de utilizar Ronaldo, considerado mais defensivo, na função.

— Eu não posso resumir a atuação dos meus atletas por esse momento de instabilidade. E também não posso recorrer a todas as trocas por, em algum momento, o atleta não estar no seu melhor dia. Eu preciso também dar a confiança que eles consigam se recuperar dentro de campo — finalizou Roger.

Ronaldo é opção para o meio de campo. Ricardo Duarte / Inter