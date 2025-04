Roger considera "grande ponto fora de casa" o empate do Inter com o Bahia

Roger Machado em Salvador, onde o Inter empatou com o Bahia pela Libertadores. FELIPE ALVES / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O empate em 1 a 1 com o Bahia foi considerado satisfatório por Roger Machado. Após a partida, o técnico do Inter avaliou que seu time soube se comportar dentro das nuances do jogo e alcançar um bom resultado.

— Soubemos sofrer nos momentos que precisávamos e reagir no final. Foi um grande ponto conquistado fora de casa — disse Roger.

Na avaliação do técnico colorado, o gol de Enner Valencia foi construído conforme as observações feitas pela comissão técnica sobre o comportamento tático do Bahia.

Entretanto, Roger também considerou que o time se precipitou em alguns momentos da partida, por isso errou com mais frequência.

— Sabíamos que a bola teria que lamber o lado do campo para entrar nas costas da defesa deles. Foi como aconteceu no gol. Seria natural jogar fora de casa e ver o adversário com mais volume, principalmente no segundo tempo. É o momento de ter paciência e controle de bola, para organizar e atacar de forma mais contundente. Foi o que eu disse para os atletas.

Roger explicou a escolha

Titular na reta final do Gauchão, Valencia foi para o banco a partir do retorno de Borré. Roger explicou a escolha por uma questão tática, mesmo valorizando a melhor fase do equatoriano.

— A ideia era ter no Borré um jogador de sustentação no ataque, possibilitando o jogo pelo lado. As escolhas foram nos critérios que tenho adotado, sem deixar de lado o desempenho do Valencia, que vive um bom momento, possibilitando que ele esteja entre os 11 em breve — finalizou o treinador do Inter.