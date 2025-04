Roger cita característica única e vibra com retorno de Tabata ao Inter: "Voltou em um bom nível"

Tabata entrou no segundo tempo no Castelão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O empate com o Fortaleza na noite do último domingo (13), na Arena Castelão, foi o segundo jogo de Bruno Tabata em 2025. Tendo tido boa participação no segundo tempo, o jogador teve seu retorno comemorado pelo técnico Roger Machado.

O treinador destacou a característica distinta que o meia tem no elenco e projetou novas oportunidades para ele na sequência da temporada.

— O Tabata nos ajudou muito na arrancada até o final da temporada (2024). Seguiu nos ajudando jogando até no sacrifício nas últimas partidas. Após quatro meses de ausência, ele fez tudo que era necessário e voltou em um bom nível. Ele tem características que a gente não tem ali no lado. É um meia-ponta que funciona como apoio de passagem para o lateral. Depois que o Tabata entrou, o Aguirre passou a ter um pouco mais de tempo para passar. O Carbonero é mais agudo, o Tabata controla mais a bola e funciona como uma ponte para esse jogador. Quero que ele fique no melhor do seu nível e possa brigar pela titularidade — declarou.

— Falei no vestiário agora que preciso dar chance para quem tem menos minutos mostrar que pode ser titular. Isso é importante — seguiu.

Após Tabata, outro jogador está próximo de retorno no Inter. Roger Machado afirmou que espera poder contar com o zagueiro Victor Gabriel na próxima semana, que tem o Palmeiras na quarta-feira (16) e o Gre-Nal no sábado (19).

— Não sei se para o meio da semana. Vou dar uma forçadinha para ver se consigo ter o Victor (Gabriel) antes. Ele passou pelo período da transição. Agora no começo da semana deve ser inserido nas atividades — projetou.