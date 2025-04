Roger cita ajustes entre os pontas como fator-chave para equilibrar Gre-Nal

Entrada de Bruno Tabata ajudou a modificar postura do Inter no clássico Gre-Nal 447. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Roger Machado fez questão de exaltar os ajustes entre os pontas como fator-chave para equilibrar o Gre-Nal 447. Após um bom primeiro tempo do Grêmio, o treinador considerou que as modificações feitas foram fundamentais para que o Inter saísse da Arena com um ponto após o 1 a 1 na noite deste sábado (19).

Mesmo com uma leve superioridade do Grêmio na primeira etapa, Roger voltou para o segundo tempo com o mesmo time. Na coletiva após a partida, explicou:

— Busquei no intervalo, primeiro, tentar ajustar as peças, ao invés de mudar as características. Como não surtiu efeito, lancei mão dos jogadores.

Só aos 15 minutos do segundo tempo Roger colocou em campo Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, nos lugares de Wesley e Vitinho, respectivamente. E justificou:

— A intenção foi não só ter mais controle do meio, mas também na primeira fase de construção — pontuou.

Segundo ele, a amplitude dada pelos pontas permitiu não só a amplitude do campo, mas também a opção para que os laterais também pudessem se projetar ao ataque:

— Foi um jogo de momentos distintos - avaliou.

Bruno Tabata, inclusive, tem contribuição direta no lance que origina o empate. É ele quem cruza a bola que Rogel cabeceia e toca na mão de João Pedro, e acaba em pênalti convertido por Alan Patrick, aos 20 minutos da etapa final.