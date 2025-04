Rochet segue sem previsão para voltar ao Inter

Rochet tem apenas uma partida pelo Inter em 2025 Eduardo Gabardo / Agência RBS

O Inter deverá seguir com Anthoni como titular por mais algumas partidas. Rochet, que se recupera há quase um mês de cirurgia na mão esquerda, segue sem previsão de retorno aos treinamentos.

O uruguaio tem apenas uma partida pelo clube na temporada. A lesão foi sentida no primeiro tempo da estreia do Brasileirão, no Maracanã, contra o Flamengo, em 29 de março.

Ele teve que sair no intervalo, dando chances novamente para Anthoni, titular na campanha do título gaúcho e que se firmou na posição.

Antes, Rochet desfalcou o Inter por conta de uma tendinose no joelho esquerdo. Ele ficou no banco de reservas nas finais do Gauchão por ser uma das lideranças do vestiário colorado.

O uruguaio segue presente na rotina dos companheiros no CT Parque Gigante, mesmo vetado das atividades dentro de campo.

Processo de cicatrização

Segundo apurado por Zero Hora, o goleiro é monitorado pelos médicos e fisioterapeutas, e a comissão técnica não tem sinalização de liberação.

O processo de cicatrização ainda não foi concluído e ele segue utilizando uma proteção na mão esquerda.

O Inter evita projetar publicamente a data de retorno de Rochet. Nos bastidores, o clube considerava que o atleta demoraria cerca de seis semanas para ser liberado para treinos leves.

O cenário mais pessimista indica a possibilidade de volta somente no segundo semestre, após a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho.