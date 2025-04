Rival do Inter: ainda em busca de encaixe dos reforços, como Abel Ferreira tem montado o Palmeiras

Abel Ferreira remontou o Palmeiras após perda do Paulistão. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

O Inter voltará a jogar no Beira-Rio nesta quarta-feira (16) diante de um adversário direto na briga pelo título brasileiro. O Palmeiras investiu pesado para esta temporada, mas chega ao confronto contra o Colorado com o técnico Abel Ferreira ainda buscando o melhor encaixe dos reforços. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como tem jogado o Alviverde.

Desde a estreia na Libertadores diante do Sporting Cristal, no Peru, Abel Ferreira vem usando uma formação com três zagueiros. O ex-colorado Bruno Fuchs entrou na equipe dando sustentação defensiva para um time que passou a ter homens ofensivos como Estêvão ou Felipe Anderson.

Na vitória no clássico com o Corinthians, diante da ausência de Raphael Veiga, Felipe Anderson foi usado como ala direito com Estêvão ganhando um lugar mais adiantado na equipe se aproximando do centroavante Vitor Roque. Em fase ofensiva, o Palmeiras se posiciona em um 3-4-2-1 tendo Felipe Anderson e Piquerez dando amplitude.

Como o Palmeiras se posiciona em fase ofensiva:

Palmeiras se coloca no 3-4-2-1 em fase ofensiva. TacticalPad / Reprodução

Sem a bola

A forma de marcar que funcionou com sucesso diante do Corinthians e que já foi usada por Abel Ferreira em diferentes momentos é de uma marcação com encaixes individuais. Assim, cada jogador palmeirense fica responsável por um adversário com a missão de persegui-lo. Uma forma de causar problemas para esse tipo de marcação é com movimentações que tirem os adversários do lugar. O Corinthians fez pouco isso no clássico de sábado.

O Palmeiras chega ao Beira-Rio com sete pontos após três rodadas dividindo a liderança do Brasileirão com o Flamengo. Em uma temporada que já teve a perda do título paulista para o rival Corinthians e de críticas ao desempenho do time, Abel Ferreira conseguiu nas últimas semanas levantar o nível da equipe com a nova formação. O Inter tentará colocar fim a esse bom momento paulista diante de sua torcida nesta quarta-feira.

Palmeiras no Brasileirão

3 jogos

2 vitórias

1 empate

4 gols marcados

1 gol sofrido

Artilheiro: Piquerez, 2 gols