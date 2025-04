Real Betis entra em disputa com Sevilla e monitora lateral do Inter

Bernabei está na mira de rivais espanhóis. Renan Mattos / Agencia RBS

O lateral-esquerdo do Inter Bernabei entrou no radar do futebol espanhol. Além do Sevilla, o rival Real Betis também monitora o defensor argentino.

Conforme apurado por Zero Hora, um scout do Betis irá observar in loco Bernabei na partida contra o Corinthians, no sábado (3), em São Paulo. Até agora, porém, não foram abertas conversas com a direção colorada.

No dia 26 de abril, scouts do Sevilla acompanharam o argentino na vitória colorada sobre o Juventude.

Contudo, em um primeiro momento, o Inter não se mostra disposto a negociar Bernabei, considerado um atleta importante no sistema defensivo do técnico Roger Machado.

Comprado em janeiro, o argentino tem contrato até 2028 com o Inter, que pagou cerca de 4,5 milhões de euros por 80% de seus direitos econômicos.

Zagueiros valorizados

Em paralelo, os colorados se preparam para receber propostas por Vitão e Victor Gabriel, que estão com valor de mercado em alta no futebol europeu.