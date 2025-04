Quem é Raykkonen, centroavante de 16 anos que ficará no banco do Inter contra o Maracanã

Raykkonen em ação pela base colorada. Rafaela Frison / Inter, Divulgação

Um bom centroavante precisa de frieza quando chega na frente do goleiro. Aos 16 anos, Raykkonen Soares, que atua na base do Inter, vem mostrando essa característica, tal qual seu homônimo Kimi Raikkonen. O finlandês, campeão mundial da Fórmula 1 em 2007, é conhecido como "Homem de Gelo" por causa da sua frieza ao dirigir sem medo de errar a mais de 300 km/h.

Natural do Pará, Raykkonen pertence ao Goiás, mas está emprestado ao Colorado nesta temporada. O bom desempenho pela equipe sub-17, aliado aos desfalques no ataque, fizeram com que Roger Machado o relacionasse para o duelo desta terça-feira (29), às 19h, contra o Maracanã, na Copa do Brasil.

Desempenho na base

São oito partidas disputadas pela base colorada e cinco gols marcados. No Goiás desde os 13 anos, Raykkonen é tratado como grande promessa para o futuro, tanto é que renovou seu contrato com o Esmeraldino até 2027.

Na Copa São Paulo 2025, o centroavante, que também pode atuar como extrema, atuou e se destacou — também por causa do seu nome, um dos "diferentes" da competição.

Empréstimo até janeiro de 2026

Depois do torneio ele chegou ao Inter, para a disputa do Gauchão Juvenil, Copa do Brasil sub-17 e o Campeonato Brasileiro da categoria.

O contrato de empréstimo com o Colorado vai até janeiro de 2026, com opção de compra ao final do período. Não há confirmação sobre o valor do passe do atacante.

Ligação com o "Homem de Gelo"

Kimi Raikkonen foi campeão pela Ferrari em 2007. Ferrari / Divulgação

Apesar da grafia ser diferente a do piloto finlandês, a origem remete ao campeão mundial de 2007, visto que o jovem atleta nasceu no ano seguinte. Apelidado de "Homem de Gelo", por conta da frieza ao dirigir e do país natal, Raikkonen foi um dos melhores pilotos entre os anos 2000 e 2008.

O finlandês, que correu pela Sauber, McLaren, Lotus e Alfa Romeo, foi campeão pela Ferrari, a tradicional escuderia vermelha da F1. Se for seguir a lógica, Raykkonen tem tudo para se sentir a vontade com a camisa vermelha do Inter.

Quem é

Nome : Raykkonen Pereira Soares

Raykkonen Pereira Soares Posição: Atacante

Atacante Data de Nascimento: 13/7/2008

13/7/2008 Local: Mãe do Rio-PA

Mãe do Rio-PA Altura: 1m87cm