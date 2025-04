Presidente do Inter se reúne com Ednaldo Rodrigues para entender afastamento de árbitros

O dirigente colorado também aproveitou a ida à entidade máxima do futebol brasileiro para buscar esclarecimentos sobre a decisão que afastou os árbitros da partida do Inter contra o Cruzeiro .

Segundo apurou a reportagem de ZH, o encontro foi com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e com o coordenador geral da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

O presidente do Inter quis entender os motivos que levaram ao afastamento do árbitro Marcelo de Lima Henrique e da sua equipe de trabalho após a partida que foi realizada no Beira-Rio, no último final de semana, pelo Brasileirão.