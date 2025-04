Presidente do Inter reclama de pênalti no empate com o Fortaleza: "Lance claríssimo no Rogel"

Flavio Rodrigues de Souza (ao fundo) teve atuação questionada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, ficou na bronca com a arbitragem no empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Em pronunciamento feito após o jogo deste domingo (13), o dirigente falou sobre um possível pênalti para o Inter no segundo tempo no Castelão.

Aos 23 minutos, após cruzamento na área, David Luiz tentou afastar e acabou chutando a cabeça do zagueiro Rogel. O comentarista da arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos, afirmou que a penalidade deveria ter sido marcada.

— Não nos agrada estar aqui para falar de arbitragem, mas acho que é importante de registrar. Na nossa opinião, lance claríssimo no Rogel, ele foi atingido na hora que ia fazer o gol. Ele (David Luiz) já tinha cartão amarelo e seria expulso. Ele (o árbitro) poderia ter interpretado como cartão o lance do Vitinho (que seria expulso) — disse Barcellos.

O presidente colorado também cobrou a CBF e se referiu ao afastamento de Marcelo de Lima Henrique:

— (Queremos) Saber se a coisas vão funcionar como a CBF tem falado. O jogo de hoje (domingo) merece ter o mesmo tratamento do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro.

Com o 0 a 0, o time de Roger Machado soma cinco pontos no Brasileirão e ocupa a sexta colocação após três rodadas.

O próximo compromisso será contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h30min, pela quarta rodada do Brasileirão. No sábado (19), o time de Roger enfrenta o Grêmio, no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão.