De olho em preservações, Roger tem problemas para montar o time do Inter contra o Maracanã 

Roger deve dar descanso a jogadores mais desgastados. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Roger Machado já indicou preservações no time do Inter que vai enfrentar o Maracanã, nesta terça-feira (29), pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogadores como Vitão, Bernabei, Bruno Henrique, Alan Patrick e Valencia podem ser preservados. Borré e Fernando serão reavaliados nesta segunda-feira (28).

O atacante colombiano sentiu um desconforto muscular na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude. Não está descartada uma lesão muscular. Mas independentemente desta confirmação, Borré não será utilizado contra o Maracanã.

Como montar o ataque

E a principal dor de cabeça do treinador colorado está justamente em como montar o ataque do Inter que vai estar em campo pela Copa do Brasil. Caso opte por dar descanso ao equatoriano Valencia, Roger pode não ter alternativas com características parecidas.

Lucca e Ricardo Mathias, atacantes da base, estão se recuperando de lesões. Lucca tem um desconforto muscular, enquanto Mathias sofreu uma entorse no joelho.

Caso não participem da atividade desta segunda-feira (28), eles não serão opções para o jogo contra o Maracanã. Wesley é uma possibilidade de falso 9.

— O Borré tentou alcançar a bola, deixou a perna de apoio no chão, sentiu alguma coisa, mas ainda é cedo para fazer um diagnóstico. Sabemos que o Borré sempre tem uma boa recuperação. Gostei do Wesley de 9, ficou duas ou três vezes na cara do gol. É uma opção que surge ao longo da partida — disse Roger Machado após a vitória sobre o Juventude.

Fernando

O volante Fernando sofreu uma pancada no tornozelo após um choque com o zagueiro Vitão em um treinamento. Sua preservação no final de semana também pode se estender para a partida de estreia do Inter na Copa do Brasil.

Os demais jogadores, com longas sequências de jogos na temporada, também podem ganhar um descanso contra a equipe que disputa a Série D do Brasileirão. São os casos de Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick, além do já citado Valencia.