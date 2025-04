Os ajustes que Roger fez no time do Inter para encaixar Valencia entre os titulares

Enner Valencia é o novo titular do ataque do Inter.

Ao fixar Enner Valencia como novo atacante titular , o técnico do Inter, Roger Machado, promoveu ajustes no meio-campo. O principal deles foi a entrada de Johan Carbonero, que ganhou posição de Vitinho. O objetivo é dar mais posse de bola ao setor.

Na avaliação da comissão técnica, a saída de Rafael Borré da equipe gerou perda na retenção de bola e de tabelas no setor ofensivo, uma vez que o colombiano costumava recuar para trocar passes com os meias.

Por isso, o treinador optou, na goleada por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no domingo (8), por fazer uma espécie de "compensação" ao promover o ingresso de Carbonero, que tem algumas dessas características perdidas com a ida do colombiano para o banco.