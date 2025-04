O provável time do Palmeiras para enfrentar o Inter

Time do Palmeiras que enfrentou o Corinthians na última rodada do Brasileirão.

O adversário do Inter na 4ª rodada do Brasileirão será o Palmeiras, que vive momento positivo na temporada, com quatro vitórias seguidas, sendo a última no clássico contra o Corinthians. A equipe paulista deve ter força máxima contra o Colorado, apesar de iniciar uma sequência de três partidas longe de São Paulo.