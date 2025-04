O provável time do Inter para enfrentar o Palmeiras

O Inter terá o Palmeiras pela frente na 4ª rodada do Brasileirão . Para este duelo, na quarta-feira (16), às 19h30min, o técnico Roger Machado deverá mandar força máxima, contando com reforços e apenas uma baixa.

Contra o Fortaleza, no final de semana, o Colorado mandou time misto e saiu do Castelão com um ponto, após empate sem gols. O time não teve Bernabei, Fernando e Alan Patrick, que devem retornar contra a equipe paulista.