O provável time do Inter para enfrentar o Nacional 

O Inter enfrenta o Nacional-URU nesta terça-feira (22) pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Roger Machado deve ter novidades entre os titulares para o duelo no Beira-Rio, a partir das 21h30min.

Conforme apurado por Zero Hora , o treino colorado desta segunda-feira (21), véspera do confronto, indicou que o meia Gabriel Carvalho ganhará a vaga de Vitinho .

Caso isso seja confirmado, será a primeira vez que o jovem atleta, recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo , iniciará uma partida na temporada.

Provável time

Dessa forma, o provável time do Inter tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.