O provável time do Inter para enfrentar o Atlético Nacional 

Enner Valencia segue entre os titulares do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (10), às 19h, pela segunda rodada da Libertadores. O duelo contra o Atlético Nacional será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O técnico Roger Machado poderá repetir a formação que venceu o Cruzeiro no final de semana. Carbonero, que era a única dúvida, treinou com o grupo na última quarta-feira (9) e ficará à disposição.

O zagueiro Juninho, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Bahia, segue fora. Por conta disso, a expectativa é que Rogel seja mantido no time titular.

Com isso, o Inter deve entrar em campo com: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Valencia.

Surpresas no banco

Bruno Tabata teve uma lesão muscular na coxa esquerda. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho podem aparecer como opções no banco de reservas. Ambos estiveram presentes no treino de reapresentação do Inter, na última segunda-feira (7), e têm o retorno gradual às atividades após lesões.

Gabriel Carvalho está em um processo mais avançado de recuperação. O atleta está clinicamente recuperado de uma fratura em um dedo do pé esquerdo e já treina com bola há alguns dias, mas ainda com controle de carga.

Enquanto Bruno Tabata está curado de lesão muscular na coxa esquerda sofrida na pré-temporada e, conforme apurado por Zero Hora, voltou aos treinos com bola na última sexta-feira (4). Porém, como o jogador já esteve próximo de ser liberado e teve uma regressão ao longo do processo de recuperação, há uma cautela maior em relação ao seu retorno.

De toda forma, se forem relacionados, ficarão no banco de reservas. Gradualmente, os dois devem voltar a disputar posição no time titular.

Olho no grupo

Erick Pulga fez o gol do Bahia na vitória sobre o Nacional. DANTE FERNANDEZ / AFP

Ainda pelo Grupo F, o Bahia venceu o Nacional-URU por 1 a 0, no Gran Parque Central, em Montevidéu, na última quarta-feira (9). Com o resultado, o time de Rogério Ceni assumiu a liderança da chave.