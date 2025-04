O provável time do Inter contra o Maracanã

Roger Machado deverá mandar reservas para o duelo diante do Maracanã. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para estrear na Copa do Brasil 2025, o Inter deve mandar a campo nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, diante do Maracanã, um time alternativo. Com jogos de ida e volta na terceira fase, o técnico Roger Machado poderá poupar na primeira partida e, se necessário, usar força máxima na volta, no Ceará.

A tendência é de que titulares habituais como Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sejam preservados. Nathan, Rogel, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero devem atuar. Além deles, não está descartado que Wesley ou Valencia também fiquem no banco.

No ataque ainda há a opção de Valencia ser poupado. No entanto, Borré saiu machucado do jogo contra o Juventude e não será opção nesta terça. Roger até indicou que Wesley poderia ser a alternativa centralizado enquanto não tem Ricardo Mathias e Lucca, ambos se recuperando de lesão.

A provável escalação do Inter contra o Maracanã

O provável Inter tem: Anthoni; Nathan (Aguirre), Rogel (Vitão), Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo e Thiago Maia; Vitinho, Romero e Gustavo Prado; Valencia.