O plano do Inter para dosar os titulares contra o Maracanã

Decisivo contra o Juventude, Alan Patrick deve descansar contra o Maracanã. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A sequência de jogos e o curto espaço de tempo para recuperar os jogadores tem obrigado Roger Machado a dosar as energias do seu time titular e alternar a formação titular do Inter com o passar dos jogos.

Na vitória sobre o Juventude, no último sábado, Aguirre ficou no banco e não entrou em campo, enquanto Fernando, machucado, também esteve fora. Além disso, Bruno Henrique e Valencia foram substituídos logo no início do segundo tempo, quando o Colorado já liderava o placar.

Diante do Maracanã, nesta terça (29), pela Copa do Brasil, a tendência é de que a rotação siga. Ainda mais que o rival que visitará o Beira-Rio é de um menor nível.

Roger, entretanto, ponderou que ainda não definiu os nomes. Pelo desgaste mental das partidas, ele deu folga ao elenco após o jogo contra o Juventude. A condição foi de iniciar a concentração nesta segunda (28).

— É bem provável que sim (sobre poupar jogadores). Mas esse plano é feito jogo a jogo. Precisamos ver como os jogadores vão estar na apresentação. O desgaste mental é grande, por isso conversei com eles (jogadores) que daria folga, mas depois anteciparíamos a concentração — disse Roger.

Mais oportunidades

A partida, além disso, poderá ter uma reaparição de Thiago Maia como titular. O volante, que nos últimos tempos esteve próximo de deixar o Beira-Rio e fechar com o Santos, teve uma conversa com Roger Machado para alinhar o pensamento e ouviu que terá mais oportunidades.

— Prevendo a saída, a gente buscou o Diego Rosa para fazer essa função. Buscamos o Oscar Romero, que também pode fazer a função. Falei com o Thiago para alinhar o que ele estava pensando sobre o momento, salientando a importância dele para o contexto, dividindo que ele não estava no mesmo nível do ano passado. A única coisa que não se resolve na vida é morte. Ele vinha treinando bem e prometi que ele teria minutos. Não é birra do treinador — comentou Roger.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Juventude

Além de Maia, Roger poderá dar oportunidades para Ramon, Vitinho, Oscar Romero e Gustavo Prado, com Bernabei, Alan Patrick e Wesley descansando.

Depois do duelo com o Maracanã, o calendário do Inter prevê um duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no sábado (3), e na sequência o confronto com o Atletico Nacional, na Colômbia, pela Libertadores, em 8 de maio. Pelos resultados do 1º turno da competição, a partida em Medellin ganhou caráter decisivo para ambos os times.