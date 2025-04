"Nosso time se recusa a ficar atrás no placar", avalia Roger Machado sobre o Inter no Gre-Nal 447

Roger comemorou ponto conquistado na Arena neste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Roger Machado fez questão de exaltar a postura do seu time no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, pelo Brasileirão, na noite deste sábado (19). Na avaliação do treinador, o equilíbrio prevaleceu, com um tempo de vantagem para cada lado.

De acordo com o treinador, os ajustes no segundo tempo foram fundamentais para retomar o equilíbrio na partida:

— Foi um jogo de muita energia física. Produzimos mesmo na casa do adversário, é um empate fora de casa em mais um clássico no ano. O mais importante de tudo é que nosso time se recusa a ficar atrás no placar.

No meio da semana, o Inter viu o rival perder o treinador após a goleada por 4 a 1 para o Mirassol. Roger negou que o momento turbulento do rival pudesse ter qualquer tipo de interferência no anímico de seus jogadores.

— Vi meu time envolvido com o jogo. Estivemos no mesmo nível. Entramos concentrados, mas não vi a gente entrar desmotivado — pontuou.

Roger fez questão de frisar, ainda, que o time não vai "jogar bem" todos os jogos. E que o calendário apertado, especialmente até o Supermundial de clubes, vai afetar no desempenho e na tomada de decisões dos jogadores em campo:

— Vai pesar. Cada adversário vai impor dificuldades diferentes. Mas não tem nada que eu precise me preocupar. Penso que a gente está mantendo um bom nível. Hoje, foi um tempo pra cada um — finalizou.