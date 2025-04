Nacional-URU ainda busca identidade e deve mudar esquema para enfrentar o Inter

Nacional enfrentará o Inter vindo de duas vitórias no Campeonato Uruguaio Nacional / Reprodução / Twitter

Após o empate no Gre-Nal, o Inter voltará a campo pela Libertadores nesta terça-feira (22), às 21h30min. O Colorado receberá o tradicional Nacional.

Ainda sem nenhum ponto no Grupo F, o time uruguaio chegará no Beira-Rio ainda em busca de uma identidade de jogo e pode ter uma formação mais defensiva para encarar o Colorado.

A partida contra o Inter será apenas a quarta do técnico Pablo Peirano. Ele foi contratado após a saída de Martín Lasarte, demitido no final de março. O Nacional estreou na Libertadores contra o Atlético Nacional sob o comando do interino Martin Liguera.

Peirano estreou apenas na derrota para o Bahia e depois venceu dois compromissos pelo Campeonato Uruguaio, sobre Danubio e Miramar.

Como tem jogado

O interino Liguera usou um sistema com três zagueiros na estreia do Nacional na Libertadores, a goleada de 3 a 0 sofrida para o Atlético Nacional. Pablo Peirano manteve essa formação diante do Bahia, mas passou a usar uma linha de quatro defensores nos jogos do Uruguaio. O Nacional teve o sistema 4-4-2 nas vitórias sobre Danubio e Miramar. A imprensa uruguaia, no entanto, cogita a entrada do zagueiro Pablo Calione para a volta da formação com linha de cinco defensores como uma ideia de reforçar a marcação diante do Inter.

Destaques

Contratado como grande reforço do Nacional na temporada passada, Nico López é o artilheiro do clube em 2025. O ex-atacante do Inter tem sete gols anotados até aqui e foi um dos pontos de discussão em torno do trabalho de Martín Lasarte. O treinador variava a formação da equipe em busca do melhor posicionamento de Nico.

Com Peirano ele vem sendo segundo atacante tendo tido Eduardo Vargas como companheiro contra o Danubio e Diego Herazo diante do Miramar. Herazo é um centroavante de força e jogo aéreo que merecerá a atenção da defesa colorada.

Outro jogador importante do Nacional é o zagueiro Sebastián Coates, pilar da defesa. No meio-campo, Luciano Boggio é um jogador que apresenta bastante movimentação e dá ritmo ao setor. O time uruguaio ainda conta com outro velho conhecido do futebol brasileiro, o meia venezuelano Otero, com passagens pelo Atlético-MG, Corinthians, Fortaleza e Santos. Ainda que não tenha grande destaque com bola rolando, Otero é sempre perigoso em cobranças de faltas e escanteio.

Pontos fracos

O fato de ter um treinador indo apenas para seu quarto jogo já é um ponto contra o Nacional. Isso porque o time ainda tenta se adaptar ao modelo de jogo Pablo Peirano, que busca atuar com a equipe mais compactada do que com Lasarte.