Meias treinam com o grupo e se aproximam de retorno ao time do Inter

Gabriel Carvalho (C) durante treinamento. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho foram as principais atrações do treino de reapresentação do Inter, na manhã desta segunda-feira (7).

Pela primeira vez em uma atividade aberta para a imprensa, a dupla participou normalmente do trabalho com bola e está próxima de retorno aos jogos.

Gabriel Carvalho

Ambos são dúvidas para a partida contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta (10), pela Libertadores.

Segundo o técnico Roger Machado, Gabriel Carvalho está em um processo mais avançado de recuperação. O atleta está clinicamente recuperado de uma fratura em um dedo do pé esquerdo e já treina com bola há alguns dias, mas ainda com controle de carga.

Bruno Tabata

Já Bruno Tabata está curado de lesão muscular na coxa esquerda sofrida na pré-temporada e, conforme apurado por Zero Hora, voltou aos treinos com bola na última sexta-feira (4). Porém, como o jogador já esteve próximo de ser liberado e teve uma regressão ao longo do processo de recuperação, há uma cautela maior em relação ao seu retorno.

Bruno Tabata durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Desde 2024

Nenhum dos dois meias atuou pelo Inter ainda em 2025. Se relacionados para o jogo contra o Atlético Nacional-COL, os atletas devem ficar no banco de reservas e, gradualmente, voltarem a disputar posição no time titular.

Trabalho regenerativo

No treino desta segunda (7), os titulares da vitória contra o Cruzeiro e o volante Ronaldo, que atuou por 45 minutos, realizaram um trabalho regenerativo no vestiário. Já os demais participaram de uma atividade com bola, que foi aberta para a imprensa na primeira etapa.

Provável escalação

A equipe para o jogo contra o Atlético Nacional deve ser definida a partir desta terça (8). Porém, a tendência é pela manutenção do time que venceu o Cruzeiro, com Carbonero e Enner Valencia na equipe titular. Os zagueiros Juninho e Victor Gabriel seguem entregues ao departamento médico por conta de lesões musculares.

O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.